بعد استبعاده من السوبر - لاعب الرجاء يقترب من الرحيل

مابيدي يقترب من الرحيل عن الرجاء

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، استبعاد الكونغولي ليما مابيدي من قائمة الفريق لمواجهة كأس السوبر الإفريقي.

فريق الرجاء البيضاوي سيواجه الترجي التونسي مساء يوم الجمعة المقبل، في كأس السوبر الإفريقي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كارتيرون ضم 4 لاعبين أجانب في قائمة الفريق، وهم "الليبي سند الورفلي والسنغالي إبراهيما نياسي، الأوغندي محمد شعبان، والكاميروني فابريس نجاه".

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واستبعد كارتيرون، اللاعب ليما مابيدي، بسبب رفضه تجديد عقده مع الرجاء، ليصبح خارج حسابات المدرب الفرنسي ويقترب من الرحيل.

ليما مابيدي سيرحل عن صفوف الرجاء البيضاوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب عدم تجديد عقده.

ومن المقرر أن يسافر فريق الرجاء إلى العاصمة القطرية الدوحة، بوفد يتكون من 27 لاعبًا، استعدادًا لمواجهة السوبر الإفريقي.