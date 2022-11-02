بعد ارتباطه بتدريب برشلونة .. أرتيتا: لديهم أسطورة بالفعل

ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي يرد على التقارير التي ربطته بتدريب برشلونة خلال الفترة المقبلة.

رد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي على التقارير التي تحدثت عن كونه أحد أبرز المرشحين لتدريب نادي برشلونة في حالة رحيل تشافي هيرنانديز عن "البلوجرانا".

أرتيتا، والذي تخرج من أكاديمية "لا ماسيا" كلاعب، يقود آرسنال إلى التألق خلال منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر "الجانرز" ترتيب "البريمييرليج".

وعندما سُئل أرتيتا عن ارتباطه ببرشلونة خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة زيورخ في الدوري الأوروبي، قال مدرب آرسنال: "أنا سعيد للغاية هنا، وفخور بالمكان الذي أتواجد فيه".

وأضاف: "أعتقد أن برشلونة الآن في طريق جيد حقًا، لديهم مدرب استثنائي، كان أسطورة في ذلك النادي، وعليك أن تحترم ذلك للغاية".

أرتيتا، ورغم تخرجه من أكاديمية "لا ماسيا" إلا أنه لم يلعب ولو مباراة واحدة بقميص برشلونة حيث رحل في 2001 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ليبدأ رحلته الطويلة في الملاعب.