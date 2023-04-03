بعد احتفال جوارديولا أمام نجوم ليفربول .. الاتحاد الإنجليزي يعاقب الريدز ويكشف موقف بيب!

بيب جوارديولا احتفل بشكل مبالغ فيه أمام نجوم ليفربول!

كشفت تقارير صحفية اليوم أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد يعاقب نجوم ليفربول بسبب تصرفاتهم أمام فريق مانشستر سيتي في المباراة الأخيرة بين الفريقين.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ليفربول إيكو" والذي أكد أن التفاف نجوم الريدز حول حكم اللقاء بعد رفضه إشهار بطاقة حمراء في وجه رودري قد يكون السبب في العقوبة.

وعن موقف بيب جوارديولا الذي قام بالاحتفال بشكل مبالغ فيه أمام نجوم ليفربول وحاول مصافحة بعضهم فأكدت الصحيفة أن الاتحاد لن ينظر في أمره من الأساس.

وكان بيب جوارديولا قد احتفل بشكل كبير أمام بدلاء فريق ليفربول وحاول مصافحة بعضهم على رأسهم كوستاس تسيميكاس ثم نجح في السلام على أرتور.

جدير بالذكر أن جوارديولا كان قد أكد في تصريحات له عقب اللقاء أنه لم يقصد التقليل من احترام ليفربول أو نجومه واعتذر إن كان ذلك ما قد ظهر من تصرفاته.