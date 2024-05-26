ووكر يدافع عن زملائه بعد خسارة كأس الاتحاد الإنجليزي...

دافع كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي، عن لاعبي فريقه ضد الاتهامات التي وجهت إليهم بأن تصرفاتهم هي السبب في خسارة لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخسر مانشستر سيتي، لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء أمس السبت لصالح الجار مانشستر يونايتد، في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.

وانتقدت بعض التقارير الصحفية، تصرفات لاعبي مانشستر سيتي، عقب الفوز بالدوري الإنجليزي، في الموسم الماضي، وأن الإفراط في الاحتفالات تسبب في خسارة الكأس، وهذا ما رفضه اللاعب الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ووكر في تصريحات نقلتها صحيفة " إندبندنت" الإنجليزية: "احتفلنا باللقب يوم الأحد الماضي، والمباراة كانت هذا اليوم السبت، إنها ستة أيام إذا لم نتمكن نحن الرياضيين من التعافي في ستة أيام فلن يكون هناك فرصة لأي شخص كي يتعافى".

وتابع: "كان علينا أن نستغل تلك اللحظة يوم الأحد ونحتفل، إن لم نحتفل كنا سنشعر أن الأمر لن يكون على ما يرام، كانت اللحظة مناسبة واتخذ النادي واللاعبين هذا القرار".

ورفض ووكر، أن يتحمل المدرب بيب جوارديولا، مسؤولية الهزيمة بسبب تكتيكاته في اللقاء، وقال: "إنه آخر شخص يمكن أن نتحدث معه بشأن التكتيكات إنه رجل عبقري بسبب ما يقدمه، في خلال السنوات التي قضيتها هنا لقد تحولت معه بشكل كبير للأفضل".