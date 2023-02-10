بعد اتهامات مانشستر سيتي.. توتنهام يتهم فرق الدوري الإنجليزي بتدمير سوق الانتقالات

أحمد مجديأحمد مجدي
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Daniel Levy TottenhamGetty Images
انتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازتوتنهاممانشستر سيتيجوزيب غوارديولا

المعركة تشتد بين السيتي وفرق البريمييرليج

تحدث البريطاني دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام عن العديد من الملفات التي تخص الإنفاق، متناولًا ضمنيًا اتهامات خرق اللعب المالي النظيف التي طالت مانشستر سيتي في الآونة الأخيرة.

وقال ليفي في تصريحات نقلها موقع "دايلي تليجراف": "مشهد البريمييرليج تغير كثيرًا في العقد الماضي، من غير المعقول أن يطالب المشجعون بالإنفاق بمعدلات أكبر، هذا لا يناسب كل الأندية، نتنافس في دوري باتت ملكياته محاطة بثراء غير معقول، نتنافس في دوري لا يستطيع إنفاق المال فيه سوى من يتمكن من السيطرة وتدمير السوق".

وأضاف: "لطالما كان هدفي ضمان الاستقرار الاقتصادي في النادي، وأن نكون تنافسيين داخل الميدان، وأن نستطيع تخطيط ما يمكن فعله بالإنفاق ولكن على مدى طويل".

وكان ليفي أحد أبرز من تسببوا في تصعيد الأمور ضد مانشستر سيتي في الآونة الأخيرة متهمًا إياهم بخروقات اللعب المالي النظيف.

وقال جوارديولا عن هذا الأمر: "اسألوا السيد ليفي عن عدم مساعدتنا والرغبة في إسقاطنا، لقد كال لنا الاتهامات بشكل غريب حول كل شيء".

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