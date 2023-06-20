بعد اتهامات "العنصرية" .. بيان رسمي من قطر بشأن واقعة نيوزيلندا

لقاء منتخب قطر ونيوزيلندا الودي تم إلغائه وسط اتهامات للأدعم بالعنصرية

أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا، للرد على اتهامات العنصرية الموجهة للمنتخب الوطني من قبل مسؤولي نيوزيلندا.

الأدعم التقى أمس الإثنين، بمنتخب نيوزيلندا وديًا، في لقاء تم إلغائه قبل الشوط الثاني، بداعي توجيه أحد يوسف عبد الرزاق؛ لاعب العنابي، عبارات عنصرية مسيئة تجاه أحد لاعبي الخصم، ليقرر الأخير الانسحاب وعدم استكمال اللقاء.

وأمام هذه الاتهامات، أعلن جاسم بن راشد البوعينين؛ رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، دعمه الكامل للاعبه، مدينًا أحداث اللقاء، واصفًا إياها بـ"غير المبررة".

وجاء في البيان القطري: "يشجع الاتحاد القطري لكرة القدم باستمرار القيم متعددة الثقافات في برامجها ومبادراتها ولعقود عدة، شارك منتخبنا الوطني في العديد من البطولات حول العالم دون أن يوجه لأعضاء الفريق من لاعبين وغير لاعبين أي اتهامات متعلقة بالسلوك التمييزي.

"كما أن دولة قطر استضافت العديد من الأحداث الرياضية دون حدوث مواقف مشابهة، لذا لا نزال ملتزمين في دعم اللاعب يوسف في الوقت الراهن".

يذكر أن قطر أبهرت العالم باستضافتها لكأس العالم للمنتخبات في أواخر عام 2022م، ونالت إشادات الصحف الأجنبية قبل العربية منها.