بعد إصابة الرأس .. خيمينيز يتحسن في المستشفى ويستعيد وعيه

إصابة خلفت حالة من الذعر

ذكرت مصادر نادي وولفرهامبتون والمدير الفني للفريق نونو سانتو أن المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز يتحسن ويستعيد وعيه في المستشفى.

وخرج المهاجم المكسيكي من مباراة آرسنال في مشهد مرعب بسبب إصابة في الرأس بعد اصطدامه مع دافيد لويز في كرة مشتركة، مما ترك زملائه قلقين بشأن حالته.

وحول ذلك، قال قائد ولفرهامبتون كونور كودي إن فريقه يدعو الله لأن يكون راؤول خيمينيز على ما يرام بعد خروجه المهاجم من مباراة فوز فريقه 2-1 على آرسنال اليوم الأحد.

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وتعين استبدال المكسيكي الدولي بعد أن اصطدم برأسه مع قلب دفاع أرسنال دافيد لويز في منطقة ولفرهامبتون عندما قفزوا لتحدي تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

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بينما كان لويز قادرًا على الاستمرار بعد وضع ضماداته على رأسه ليكمل المباراة بها، لم يكن خيمينيز قادرًا على التحرك حيث قام الفريق الطبي بفحصه وكان لا بد من حمله سريعًا.

وأكد نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني للوولفز أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا استعاد وعيه ويخضع لاختبارات لقياس مدى خطورة الإصابة.

وقال أيضًا عقب دقائق من انتهاء المباراة "راؤول خيمينيز يجري مسحًا ضوئيًا الآن. إنه واع. إنه على ما يرام والأطباء يمنحونا الطمأنينة حول حالته"

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يذكر أن مشهد إصابة خيمينيز وعدم قدرته على الحركة قد أصاب لاعبي الفريقين بالذعر كما أصيبت الجماهير أيضًا ليتحول الأمر إلى محور حديث الجميع حتى جاءت الأخبار من النادي.