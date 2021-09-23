بعد إحراجه.. نجم أتالانتا: هذا لن يحدث مع ميسي

واقعة طريفة..

لم يعش نجم أتالانتا مارتن دي رون أفضل تجاربه في متجر ناديه الرسمي، عندما فشل في بيع أي قميص يحمل اسمه وشعر بالحرج الشديد من ذلك.

دي رون خاض 220 مباراة بقميص أتالانتا على فترتين تخللهما الإعارة لمدة عامين لميلدسبره الإنجليزي، ولكن رغم ذلك، يبدو أنه لا يتحلى بأي شعبية مع النادي الإيطالي.

وحاول دي رون أن يسوِّق لبيع قمصانه، عندما تعهد بالتوقيع ودفع ثمن أول ثلاثة قمصان له يقدم مشجعي أتالانتا على شرائهم من المتجر الرسمي للنادي.

رغم العرض الذي يبدو مغريًا، لم يكترث بدي رون أحد، إلى الدرجة التي جعلته يسخر من نفسه ويقول "أراهن أن ميسي لم يتعامل مع هذا الموقف من قبل".

I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h — Marten de Roon (@Dirono) September 23, 2021

دي رون لاعب دولي هولندي لعب 27 مباراة بقميص الطواحين، وكان جزءًا من كتيبة فرانك دي بور التي تواجدت في يورو 2020 وخرجت من دور الـ16 أمام التشيك.

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خلال فترته في أتالانتا، سجل صاحب الـ30 عامًا 11 هدفًا وصنع 14 آخرين، وارتبط بالانضمام إلى عدد من الأندية الأوروبية الكبرى في فترة من الفترات كان أبرزهم برشلونة.

الجدير بالذكر أنه وبمجرد انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان تهافتت الجماهير على شراء قميصه لدرجة أن الشائعات قالت أن إجمالي ما تم بيعه يوم وصوله للعاصمة الفرنسية مليون قميص.