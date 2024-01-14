بعدما "قهرهم" بالهاتريك.. فينيسيوس يستفز تشافي ولاعبي برشلونة بإشارة محرجة!

لم يكتف فينيسيوس جونيور بتسجيل هاتريك في مرمى برشلونة، منح به ريال مدريد لقب السوبر الإسباني للمرة 13 في تاريخه.

وحصد ريال مدريد لقب السوبر عن جدارة، حيث سحق برشلونة برباعية، كان بطلها فينيسيوس، الذي أحرز أول 3 أهداف، قبل أن يطلق زميله رودريجو رصاصة الرحمة، فيما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد.

وظهر النجم البرازيلي بعد مشادة مع أحد لاعبي برشلونة، وهو يتوجه صوب مقاعد بدلاء الفريق الكتالوني والمدرب تشافي هيرنانديز، ويشير بـ(4 أصابع)، في إشارة إلى نتيجة المباراة (4-1).

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وقدم فينيسيوس أداء مثاليا طوال المباراة، حتى جرى استبداله في الدقيقة 82 لصالح زميله إدواردو كامافينجا، حيث أحرز الهدفين الأول والثاني، قبل أن يورط رونالد أراوخو في ركلة جزاء سجل منها الهدف الثالث.

وساهم فيني بتمريرته في تسجيل الهدف الرابع عن طريق رودريجو، قبل أن يتسبب النجم البرازيلي في طرد أراوخو بالدقيقة 71، ليقتل المباراة تمامًا.