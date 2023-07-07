بعدما حُرم منه 8 سنوات .. الأهلي يُعيد لفيرمينو حلمه ويُقدم إشارة مهمة لعشاقه

المهاجم البرازيلي وقع للأهلي

ظهر روبيرتو فيرمينو لأول مرة في تدريبات الأهلي مساء اليوم، والتي انطلقت في جدة يوم أمس استعدادًا للموسم الجديد، ومعه كذلك الوافد الجديد عبد الله عطيف.

الأهلي ضم المهاجم البرازيلي في صفقة مجانية عقب نهاية عقده مع ليفربول، وقد ظهر في مران اليوم بالقميص رقم 10 والذي سيكون الخاص به خلال رحلته مع الفريق الجداوي.

الأهلي بمنح فيرمينو القميص رقم 10 أعاد له حلمه الذي حققه قبل 8 سنوات، حين ارتدى هذا القميص لمدة موسمين مع هوفنهايم الألماني الذي انضم منه إلى ليفربول صيف 2015.

صاحب الـ31 عامًا ارتدى الرقم 11 لموسمين ثم تنازل عنه لمحمد صلاح وحمل القميص رقم 9 حتى نهاية رحلته مع النادي الإنجليزي.

منح القميص رقم 10 لفيرمينو أعطى عشاق الأهلي إشارة على أن دوره في الفريق سيكون ما بين الجناح وصانع اللعب، مما يعني أن عمر السومة سيستمر مع الفريق وسيرتدي الرقم 9 أو أن هناك مهاجمًا جديدًا سينضم للأهلي حال رحيله وسيحمل نفس الرقم.

يُشار إلى أن التقارير الأخيرة تؤكد اقتراب الأهلي من ضم رياض محرز نجم مانشستر سيتي.