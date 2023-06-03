بعدما أعلن رحيل ميسي .. باريس يتخذ القرار النهائي حول مستقبل جالتييه

قرار حاسم من إدارة النادي الفرنسي

يستعد كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان، لخوض المباراة الأخيرة له مع النادي الفرنسي، اليوم، السبت، أمام كليرمون بالجولة الأخيرة من الدوري المحلي.

العديد من التكهنات أثيرت حول مصير جالتييه، بسبب المستوى المتخبط للفريق بالدوري الفرنسي رغم تحقيق اللقب، بالإضافة لخسارة كأس فرنسا والخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "ليكيب" أكدت أن ملاك باريس يتواجدون حاليًا في فرنسا وقاموا بإضفاء الطابع الرسمي على رحيل جالتييه عن الفريق بعد نهاية هذا الموسم.

ويستهدف باريس العديد من الأسماء لخلافة جالتييه لقيادة الفريق الموسم القادم، مثل جوزيه مورينيو مدرب روما، بالإضافة للويس إنريكي مدرب إسبانيا السابق الذي يعتبر الأوفر حظًا في الوقت الحالي.

يذكر أن جالتييه أعلن مؤخرًا عن رحيل ليونيل ميسي نجم الفريق بنهاية هذا الموسم، وهو التصريح الذي خرج باريس لنفيه بعدها بساعات قليلة.