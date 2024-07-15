"تحسبها بطولة للنصر" .. إعلامي يتعرض للسخرية بسبب احتفاله بتتويج لابورت باليورو!

إسبانيا تفوز بلقب اليورو للمرة الرابعة في تاريخها..

احتفل نادي النصر، بالإنجاز التاريخي الذي دوّنه مدافعه إيمريك لابورت، بالتتويج مع منتخب إسبانيا، بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، للمرة الرابعة في تاريخ الماتادور.

وكان لابورت عنصرًا أساسيًا في كتيبة المدير الفني دي لا فوينتي، كما شارك في فوز إسبانيا على إنجلترا بنتيجة (2-1)، في نهائي اليورو الذي أقيم على الملعب الأولمبي في برلين، ليرفع ألفارو موراتا، كأس البطولة التي سجلت رقمًا قياسيًا للماتادور، كأكثر المنتخبات تتويجًا باللقب عبر تاريخه، بعد حصد البطولة الرابعة، ليفض الشراكة التاريخية مع ألمانيا في عقر دارها.

وفي هذا السياق، نشر الإعلامي فيصل القيران، رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "إنجاز تاريخي لنادي النصر، كونه أول نادٍ سعودي يتوج فيه لاعب ببطولة أمم أوروبا، إنه نادي الأولويات يا سادة بكل شيء".

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ولاقت تغريدة القيران، رسائل ساخرة حول احتفاله بإنجاز لابورت، حيث علّق بعض المتابعين، بأن الإعلامي ينسب بطولة للنصر، فيما رد متابع بأن هذا الإنجاز يسجل للمنتخب وليس للنادي السعودي، والنصر لا علاقة له بالأمر من بعيد أو قريب، مضيفًا أن النادي تعاقد مع لابورت ليساهم معه في البطولات، وليس من أجل احتساب بطولات منتخبه بمثابة بطولة للنادي.

ولم يكن النصر هو المُحتفل الوحيد بإنجاز لاعبه في اليورو، حيث نشر نادي القادسية، أيضًا، رسالة تهنئة إلى المدافع ناتشو فيرنانديز، المُنتقل إليه حديثًا من صفوف ريال مدريد، بعد تتويجه باللقب مع إسبانيا، برسالة قال فيها "ما هو جديد.. من تعوّد على الذهب أدمنه، ناتشو يحقق اليورو مع منتخب إسبانيا.. مبروك يا فارس القادسية".