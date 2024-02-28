"بطل فضيحة البليهي ومجزرة الوداد" .. ثورة اتحادية على حكم الهلال والاتحاد!

جمهور الاتحاد يدعو إلى تجهيز مستشفى ميداني خارج الملعب!

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لم تكد صحيفة الجزيرة السعودية تُعلن عن تعيين الحكم السلفادوري إيفان بارتون لإدارة مواجهة الهلال والاتحاد يوم الجمعة القادم في دوري روشن السعودي إلا وثارت ثورة الاتحاديين وقد صبوا جام غضبهم على القرار والحكم.

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الهلال يستضيف الاتحاد في ملعبه "المملكة أرينا" ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن، وقد وصف الجمهور الاتحادي الغاضب الحكم بأنه بطل مجازر الهلال ضد التعاون والشباب، في الدوري السعودي، والوداد في كأس العالم للأندية.

ونشر المغردون عبر منصة إكس عدة مقاطع فيديو عن قرارات سابقة للحكم خلال مباريات الهلال أثارت جدلًا واسعًا منها عدم احتساب ركلة جزاء ضد محمد كنو لصالح التعاون، وتغاضيه عن طرد علي البليهي مدافع الزعيم رغم استحقاقه لذلك، وكذلك منحه ركلة جزاء للفريق السعودي على حساب الوداد.

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وطالب أحد المغردين بتجهيز مستشفى ميداني خارج الملعب لاستقبال لاعبي الاتحاد بعد المجازر المتوقعة ضدهم خلال المباراة، فيما تساءل آخر عن سبب تعيين الحكم لمباريات الهلال الصعبة رغم تاريخه السيئ لصالحهم.

يُِشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن بفارق 7 نقاط عن مطارده النصر، فيما يتواجد الاتحاد خامسًا بفارق 22 نقطة عن الصدارة.

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