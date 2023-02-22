بطل "رشوة برشلونة" يظهر مرة أخرى.. اتهامات جديدة بالفساد التحكيمي في إسبانيا!

كل قضية تجلب الأخرى!

طلب مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في إسبانيا اتهام فيكتوريانو سانشيز أرمينيو، الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام (CTA) حتى عام 2018، بشأن مخالفات تتعلق بـ 8 ملايين يورو خصصها الاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل الحكام.

هذا الإجراء تمت المطالبة به من قبل رابطة الدوري الإسباني، ضمن مخالفات مزعومة ارتكبت أثناء إدارة أنخيل ماريا فيلار اتحاد كرة القدم الإسباني.

مرة أخرى يظهر اسم إنريكيز نيجريرا النائب السابق للجنة الحكام والمتهم مؤخرًا باتهامات فساد تخص نادي برشلونة، وذلك عبر نجله المثير للجدل أيضًا، خافيير.

الأخير كان يتقاضى على مقابل مادي ثابت من هذه الأموال التي خصصت لكيان الحكام، على دفعات مختلفة بين عامي 2011 و2016، وطلبت رابطة الدوري الإسباني في وقت سابق توضيح ماهية هذه المدفوعات، ومع تنامي البحث في ملفات النزاهة والشفافية، لاقى الطلب قبولًا هذه المرة.