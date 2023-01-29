بطل جديد في دوري الأبطال .. "حبة الكرز" على موسم المفاجآت

نعيش الكثير من المفاجآت الكروية في موسم 2022-23، فهل نشهد بطلًا جديدًا لدوري أبطال أوروبا؟

ربما يكون موسم 2022-23 استثنائيًا في كثير من الأشياء في كرة القدم، خاصة على مستوى الكرة الإنجليزية والكرة الإيطالية، حيث نشهد مفاجآت لم تكن في الحسبان على مستوى المنافسة.

البداية من إنجلترا، حيث يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، مع مباراة أقل لصالح "الجانرز".

أما في إيطاليا، فإن نابولي يسير بخطى ثابتة للغاية نحو لقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه، خاصة وأنه يتصدر الترتيب بفارق 10 نقاط عن إنتر الوصيف الحالي، ويملك فريق الجنوب الإيطالي مباراة أقل.

كل تلك المفاجآت في كرة القدم العالمية، ربما تشير إلى أننا أمام إمكانية أن نرى بطلًا جديدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

فرق لم تحقق دوري الأبطال بعد

من بين 16 ناديًا تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23 نجد أن مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ونابولي الإيطالي، ولايبزيج الألماني، وتوتنهام الإنجليزي، وكلوب بروج البلجيكي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، هي الأندية التي لم يسبق لها تحقيق اللقب.

ومن بين تلك الأندية، فإن تلك التي تملك فرصة حقيقية في حصد اللقب هي باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، وربما ينافس نابولي إذا لم يقرر التركيز بشكل كامل على الدوري الإيطالي.

لكن حقيقة أن باريس سان جيرمان سيصطدم في مواجهة نارية مع بايرن ميونخ الألماني في ثمن النهائي، قد تجعل مهمة النادي الفرنسي معقدة بعض الشيء.

هل نشهد مفاجأة في دوري الأبطال؟

كرة القدم اعتادت على أن تحمل لنا الكثير من المفاجآت، وأن تعطينا أحداثًا تجعلنا دائمًا ننتظر منها المزيد، ولعل وجود بطل جديد في دوري أبطال أوروبا قد يكون بمثابة "حبة الكرز" على موسم المفاجآت.

ومع سعي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي تحديدًا نحو لقب دوري الأبطال الأول في تاريخ أي منهما، فإن ذلك قد يجعلهما يركزان بشكل كامل على البطولة الأكبر، من أجل رفع لقب الكأس "ذات الأذنين" في نهاية الموسم.