بطل العالم يُعلنها .. ملعب ريال مدريد سيتحول إلى حلبة قتال

قد نرى لسانتياجو برنابيو بشكل غير معتاد!

يبدو أننا سنشهد شكل مُغاير لملعب سانتياجو برنابيو الخاص بنادي ريال مدريد، حيث سيتحول إلى حلبة قتال!

وقال إيليا توبوريا بطل العالم في الفنون القتالية خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "حان الوقت يا دانا وايت (رئيس UFC) إلى إسبانيا".

وأضاف توبوريا: "البرنابيو؟ القدرة على القتال في البرنابيو لا يوجد خيار آخر"، جاء ذلك بعد أن أعلن عام 2023 عن أنه يُريد القتال على ملعب ريال مدريد، مؤكدًا على أنه مكان أسطوري.

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ومن جانبه، دعم دانا وايت فكرة إقامة مباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث سأل الصحفيين ما هي سعة الاستاد ليردوا عليه 80 ألف متفرج بالإضافة إلى إمكانية تقليل عدد الحضور.

وسأل أيضًا رئيس UFC الإعلامين: "هل ملعب سانتياجو برنابيو مغلق؟ لأن منافسات UFC تحتاج إلى سقف" وأكدوا له ذلك، ليرد وايت قائلًا: "حسنًا يعجبني ذلك".

جاذ ذلك بعد أن توج توبوريا بطلًا للعالم لوزن الريشة بالضربة القاضية على منافسه الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي "حامل اللقب"، خلال المباراة التي أقيمت في مركز هوندا بأمريكا مساء أمس السبت.