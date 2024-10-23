"قد أصبح بطل الدوري الإنجليزي!".. مورينيو يشيد بمانشستر يونايتد ويصوب سهامه نحو السيتي

المدرب البرتغالي لا يكف عن إثارة الجدل

سيواجه البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يدرب حاليا فريق فنربخشة التركي، ناديه السابق مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة بالدوري الأوروبي يوم الخميس.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، سُئل المدرب البرتغالي عما إذا كان يعتقد أن مانشستر يونايتد أفضل أم أسوأ مما كان عليه عندما قاد البرتغالي النادي بين عامي 2016 و2018.

ردًا على ذلك، بدا أن المدرب البالغ من العمر 61 عامًا يصوب سهامه نحو مانشستر سيتي، مشيرًا إلى التهم الـ 115 المتعلقة باللعب المالي النظيف، والتي يتم التحقيق فيها حاليًا عن كثب.

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وقال مورينيو: "ليس من المنطقي بالنسبة لي أن أفكر في ما حدث وما لم يحدث، ما حدث بالتأكيد هو أنهم يحافظون على ثقتهم في المدرب (إريك تين هاج) ويدعمونه، المدرب يبقى موسمًا إضافيًا وهذا مهم".

وأردف: "هذا يعني الاستقرار والثقة، إنهم يمنحونه الظروف لمواصلة تطوير عمله، كان هذا فارقًا بالنسبة لي، لأنه كما تعلمون فزنا بالدوري الأوروبي واحتللنا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وواصل: "أعتقد أنه لا تزال لدينا فرصة للفوز بهذا الدوري لأنهم ربما يعاقبون مانشستر سيتي بالنقاط، وربما نفوز بهذا الدوري، ثم سيتعين عليهم أن يدفعوا لي المكافأة ويعطوني ميداليتي".

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2017-2018 بفارق 19 نقطة كاملة عن مانشستر يونايتد الوصيف، حيث حقق رجال المدرب بيب جوارديولا اللقب آنذاك حاصلين على 100 نقطة، بينما حصل فريق مورينيو على 81 نقطة.