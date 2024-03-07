متورط جديد .. "بطل الدوري الإنجليزي" مهدد بخصم النقاط وتشيلسي يتطور كخاسر!

الإحصائيات لا ترحم..

مع انتهاء الربع الأول من 2024، أصدرت أندية كرة القدم التي تقع تحت مظلة الاتحاد الإنجليزي تقارير موازناتها المالية عن العام المالي المنصرم برمته.

هذا هو وقت الحقيقة الاقتصادية الذي يعرف فيه كل نادٍ ما أوصلته إليه سياساته سواء بالإيجاب أو بالسلب، في السياق الأخير يمكن الحديث عن ليستر سيتي وبالأخص تشيلسي.

ثعالب ليستر سيتي الذين حصلوا على الدوري في 2016، هبطوا إلى التشامبيونشيب بعد 7 سنوات من التتويج باللقب التاريخي، لكن خسائرهم الاقتصادية المعلنة ضخمة للغاية، ولا تتفق مع لوائح اللعب النظيف للاتحاد المحلي و"يويفا".

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الخسائر التي أعلنها ليستر سيتي تصل إلى نحو 105 ملايين جنيه إسترليني، قيمة تدخل النادي في خطر خصم النقاط بشكل واضح.

لكن من حسن حظ ليستر سيتي أن اللوائح التي قضت بتعجيل العقوبات الاقتصادية والتي وقع إيفرتون تحت طائلتها، لم تنطبق على ليستر سيتي، الذي لن يعاني خصم النقاط إن حدث في الموسم الجاري، بل قد يحدث له في الموسم المقبل.

بالنسبة لتشيلسي فالأمر يتعلق بخسائر كبيرة لكنه لا يزال منضويًا تحت اللوائح الاعتيادية وقد بلغت خسائر النادي اللندني 121.4 مليون جنيه إسترليني في العام المالي قبل الماضي، أما العام المالي المنصرم فتبلغ خسائر البلوز به 90 مليون جنيه إسترليني على أساس سنوي، وفقًا لصحيفة "التليجراف".