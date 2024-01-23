بطل الجدل مع ريال مدريد .. نجم ألميريا الشاب يرد على عرض ضخم من الدوري السعودي

الأندية السعودية تُواصل استهداف نجوم أوروبا في يناير الجاري

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تلقي سيرجيو أريباس نجم ألميريا لعرض من أحد أندية دوري روشن السعودي للانضمام إليه خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

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أريباس أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد وقد انتقل إلى ألميريا بداية الموسم الجاري مقابل 6 ملايين يورو بجانب مليون يورو مكافآت مرتبطة بالأداء، وحسب العقد سيحصل الريال على 40% من قيمة انتقاله مستقبلًا وستقل النسبة مع مرور السنوات، حيث وقع اللاعب على عقد يمتد لـ5 سنوات.

ماركا أفادت أن صاحب الـ22 عامًا تلقى عرضًا ضخمًا من أحد أندية دوري روشن لكن دون الكشف عن هويته، مشيرة إلى أن أريباس رفض فورًا وبشكل قاطع مع إبداء شكره وتقديره للسعوديين.

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وأوضحت أن سبب الرفض هو رغبة اللاعب في البقاء داخل أوروبا ومواصلة تطوره ونضجه هناك، معتبرًا أن الوقت الحالي ليس وقت الانتقال إلى الدوري السعودي.

يُشار إلى أن أريباس كان بطل الجدل الذي صاحب مباراة ألميريا مع ريال مدريد في آخر جولات الدوري الإسباني، والتي حسمها الملكي لصالحه 3-2 بعدما كان خاسرًا بهدفين، إذ سجل اللاعب هدفًا ثالثًا لفريقه لكن ألغاه الحكم وسط ثورة غضب عارمة منه ومدربه وزملائه.

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