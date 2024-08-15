بطلها مدرب المغرب الحالي .. فضيحة جديدة من حقبة روبياليس مع سيدات إسبانيا!

فضائح روبياليس لا تتوقف أبدًا!

يبدو أن فضائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم في عهد رئيسه السابق، لويس روبياليس، لن تتوقف أبدًا! إذ كشفت المصادر الصحفية عن فضيحة جديدة تتعلق بمكافآت الفوز بكأس العالم للسيدات 2023.

الفضيحة الجديدة طالت خورخي فيلدا المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب للسيدات، والذي سبق أن قاد سيدات إسبانيا لمدة 8 سنوات وتوج مسيرته بالفوز بمونديال 2023 قبل أن تتم إقالته بسبب فضيحة قُبلة روبياليس للاعبة جيني هيرموسو دون رضاها.

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شبكة ريليفو كشفت عن تلقي فيلدا مكافأة مالية قدرها نصف مليون يورو بعد الفوز بكأس العالم للسيدات 2023، وهو ما يزيد بالضعف عن ما تلقته كل لاعبة من لاعبات المنتخب، وذلك بخلاف حصوله على تعويض مؤخرًا قدره 1.8 مليون يورو بعد إقالته من تدريب المنتخب رغم اتفاقه مع الرئيس السابق، روبياليس، على تجديد العقد.

ريليفو أوضحت أن الاتحاد الإسباني لم يُوضح أبدًا أسباب اختلاف قيمة المكافأة المالية بين المدرب واللاعبات وحتى بقية عناصر الجهاز الفني، مشيرة إلى أن شغله منصبي المدير الفني والمدير الرياضي للمنتخب قد يكون هو السبب في ذلك.

وقارنت الشبكة بين البنود الخاصة بالمكافآت في عقدي فيلدا ولويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب الرجال المتوج مؤخرًا بلقب يورو 2024، موضحة أن الأخير حصل على نفس المبلغ الذي حصل عليه كل لاعب بعد الفوز باللقب القاري، وهو 400 ألف يورو.

وأشارت ريليفو في تقريرها إلى أن العادة جرت أن يُقرر المدرب بند المكافآت في عقده وفقًا لما يرى، مشيرة إلى أن المدرب اعتاد الحصول على ضعف مكافأة اللاعبات والمدرب المساعد يتقاسم الجائزة مع مدرب حراس المرمى فيما يحصل بقية عناصر البعثة مجتمعين على نفس المبلغ ويقسمونه على بعضهم البعض.