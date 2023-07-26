بطلها عبد الرزاق حمد الله .. الصفقة الأضخم بين الاتحاد والشباب!

أحمد فرهود
Abderrazak Hamdallah Ittihad Adalah SPL 10.02.2023Ittihad Twitter
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هل تتحوّل الصفقة التبادلية إلى حقيقة على أرض الواقع؟!

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صدق أو لا تصدق.. نادي الاتحاد السعودي مستعد حاليًا، للتخلي عن اثنين من أبرز نجومه، أحدهما المهاجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله؛ من أجل حسم صفقة المدافع الشاب حسان تمبكتي.

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الاتحاد يحاول منذ بداية الصيف الحالي، التعاقد مع تمبكتي، وإقناع ناديه الشباب السعودي بـ"التخلي عنه"؛ خاصة بعد إصابة المدافع المصري أحمد حجازي، بقطع في الرباط الصليبي.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، عرض مسؤولو العميد، على نظرائهم في الشباب، التخلي عن حمد الله والجناح الدولي السعودي عبد الرحمن العبود، مقابل الحصول على خدمات تمبكتي.

وكشفت الصحيفة، عن أن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، متمسك ببقاء المهاجم المغربي، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وأشارت إلى أن سانتو، يريد الاعتماد على عبد الرزاق حمد الله، كـ"مهاجم صريح" في الموسم القادم، على أن يشارك النجم الفرنسي كريم بنزيما، في مركز "9.5".

وأوضحت الصحيفة، أن خطة المدير الفني البرتغالي، لا تجد إقبالًا كبيرًا من الإدارة، والتي تعتقد أنه من الأفضل التخلي عن حمد الله، مقابل الحصول على مدافع نادي الشباب.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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49806 الأصوات