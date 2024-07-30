"هل غامرت بطفلها؟" .. مفاجأة طبية في مشاركة بطلة مصر "الحامل" بأولمبياد باريس

"شاركت في أولمبياد باريس 2024 وأنا حامل".. هكذا فاجأت البطلة المصرية ندى حافظ، لاعبة سلاح السيف "الشيش"، عشاق الرياضة حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضية.

حافظ شاركت في منافسات "الشيش" بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، وهي حامل في الشهر السابع؛ لتتعرض لهجومٍ عنيف للغاية من الجماهير، ومن بعض المنظمات حقوقية.

وفي هذا السياق.. كشفت الدكتورة هند محمد، استشارى التوليد والنساء، في تصريحات لموقع "صدى البلد" المصري، مفاجأة طبية في مشاركة ندى بـ"أولمبياد باريس".

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الدكتورة هند أكدت مساء اليوم الثلاثاء، على أنه من الممكن لأي لاعبة "حامل"، المشاركة في منافسات رياضية؛ ولكن بشرط التأكد من عدم وجود خطورة على الأم والجنين؛ وذلك باستشارة أخصائيين.

وأضافت: "قد تؤثر التغيرات الفسيولوجية والهرمونية أثناء الحمل، على أداء اللاعبة (الرياضي)؛ وهذا الأمر قد ينعكس على قدرتها التنافسية، مقارنة باللاعبات الأخريات".

وأشارت هند محمد إلى أن القرار النهائي؛ يعتمد على تقييم اللجنة الأولمبية المختصة، بناءً على قوانينها وتوصيات الأطباء، وحال توافر الموافقات والضمانات الطبية اللازمة، تكون المشاركة ممكنة إذا رغبت اللاعبة في ذلك.

وأوضحت الدكتورة هند، أن هُناك توصيات تقدم للاعبة "الحامل"، التي تشارك في أي منافسة رياضية؛ منها "تقييد" بعض الحركات، للحفاظ على سلامتها هي والجنين، بالإضافة إلى التأكد من توفير تأمين وتغطية طبية كافية لها، أثناء المشاركة.