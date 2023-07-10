بطلب من لويس كاسترو .. قرار غريب من النصر بشأن سيكو فوفانا

النصر كان قد توصل لاتفاق مع اللاعب وناديه

اتخذت إدارة النصر قرارًا غريبًا بشأن المفاوضات مع سيكو فوفانا لاعب وسط لانس الفرنسي، وذلك بناءً على طلب من المدرب الجديد لويس كاسترو.

النصر كان قد دخل في مفاوضات طويلة مع لاعب الوسط الإيفواري انتهت بالتوصل لاتفاق على حصوله على 15 مليون يورو سنويًا ومع ناديه حول شرائه بـ21 مليون يورو، ولم يفصل التوقيع على العقود سوى رغبة النادي السعودي بالحصول على تخفيض إضافي من نظيره الفرنسي وإتمام الصفقة مقابل 15 مليون يورو فقط.

موقع كووورة كشف صباح اليوم عن تطور ملفت في الصفقة، حيث أشار إلى أن النصر أوقف المفاوضات حاليًا بطلب من المدرب لويس كاسترو الذي تعاقد معه النادي مؤخرًا لقيادته في الموسم الجديد.

كووورة أوضح أن المدرب المخضرم طلب ضم لاعب أفضل هجوميًا من فوفانا، مشيرًا إلى أن إيقاف أحمد الغامدي المدير التنفيذي للنصر عن العمل، بعد إعادة هيكلة إدارة النادي، انتظارًا لتحديد مصيره ما بين الاستمرار في منصبه أو استبداله بآخر ساهم كذلك في عدم إتمام الصفقة.

يذكر أن فوفانا ظهر في 39 مباراة مع لانس خلال الموسم الماضي 2022-2023 سجل بها 9 أهداف وصنع 6 بمختلف المناسبات.