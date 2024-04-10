بطلب من كاسترو .. النصر يضحي بقاسم ويعوضه بلاعب الشباب

تقليص القائمة السبب

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تحدثت أنباء سعودية عن توصية من قبل مدرب النصر لويس كاسترو بالتخلي عن لاعب الفريق محمد قاسم.

وذكرت "الرياضية" أن المدرب طلب من إدارة النادي عدم تجديد عقد الظهير الأيسر، والذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.

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وأوضح التقرير أن كاسترو طلب تصعيد لاعب فريق الشباب بالنادي عواد أمان ليحل محل قاسم بعد أن أُعجب بالمستوى الذي قدمه رفقة الفريق في تدريبات الأسبوعين الماضيين.

وشارك أمام في لقاء أبها خلال الشهر الجاري، وبحسب التقرير، ينوي كاسترو الاعتماد عليه رفقة أليكس تيليس وأيمن يحيى يسار الدفاع.

وقالت "الرياضية" إن قرارات كاسترو تأتي على ضوء تقليص قوائم الفرق المشاركة في دوري روشن الموسم المقبل إلى 25 لاعباً فقط، من ضمنهم 10 أجانب.

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