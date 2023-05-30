بطلب انتقال .. برشلونة يحصل على دفعة هائلة لتعزيز الظهير الأيمن!

برشلونة حصل على دفعة هائلة في سعيه لتعزيز مركز الظهير الأيمن في الصيف..

حصل نادي برشلونة الإسباني على دفعة قوية في سعيه لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع ظهير أيمن جديد في فترة الانتقالات الصيفية، بعد تحرك مفاجئ من الفرنسي بنجامين بافارد لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني.

بافارد يعد واحدًا من أبرز الأهداف التي يسعى برشلونة إلى ضمها لتعزيز مركز الظهير الأيمن، ويبدو أن "البلوجرانا" سيتمكن من ضم اللاعب.

النسخة الألمانية من شبكة "سكاي" الرياضية أكدت أن بافارد طلب من بايرن ميونخ الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، رافضًا خيار تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024.

وحسب التقرير، فإن بافارد طلب من بايرن ميونخ الاستماع إلى العروض التي ستقدم من أجله، حيث يريد تقرير مصيره في أسرع وقت ممكن.

ويرغب بافارد في إنهاء فترته مع بايرن ميونخ مستفيدًا من الأزمة الرياضية الخطيرة التي يعاني منها النادي البافاري، وحقيقة أن عقده ينتهي في 2024 ورغبته في الرحيل ستجعل قيمته منخفضة إلى حد كبير.

وحسب التقارير، فإن بايرن ميونخ يقدر قيمة بافارد بحوالي 35 مليون يورو، وهو رقم يراه برشلونة باهظًا بالنظر إلى وضعية المدافع الفرنسي، وسيحاول بيني زهافي وكيل اللاعب العمل مع النادي البافاري لإيجاد صيغة ترضي جميع الأطراف.

ويحاول زهافي، الذي كان مهندس انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة في صيف 2022، إنهاء الأمور بأسرع وقت ممكن، بالنظر إلى علاقته الرائعة مع جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.