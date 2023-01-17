بطريقته الخاصة .. الفتح يُخطط للاستفادة من تعاقد النصر مع رونالدو

رونالدو سيكون جاهزًا للعب منذ المباراة القادمة للنصر في الدوري السعودي

Shahid

أكد المسؤولون في النصر والرياضة السعودية أن جميع أندية دوري روشن السعودي ستستفيد من تعاقد النصر مع النجم كريستيانو رونالدو، ويبدو أن نادي الفتح سيكون أول المستفيدين.

صحيفة مكة السعودية كشفت النقاب عن نية الإدارة الفتحاوية زيادة قيمة تذاكر مباراة الفتح مع النصر في الجولة الـ15 من الدوري السعودي بما يزيد عن الـ3 أضعاف، حيث تُخطط لتحديد سعر تذكرة المباراة بـ100 ريال سعودي بعدما كانت لا تتجاوز الـ30 ريالًا.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

ويسعى الفتح لاستغلال إقامة المباراة في نهاية الإسبوع، يوم الجمعة الموافق الثالث من فبراير القادم، حيث يُتوقع وجود إقبال كبير على شراء تذاكر اللقاء الذي سيُقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالإحساء.

ويتسع الملعب لـ27 ألف مشجع، مما يعني أن الفتح سيحصل من اللقاء وتواجد رونالدو به على ما يزيد عن 4 ملايين ريال سعودي، بما يتضمن قيمة الجائزة المقدمة من وزارة الرياضة السعودية لتجاوز الحضور حاجز الـ10 آلاف مشجع.

الفتح لن يكون النادي الأول الذي سيتفيد من استضافة النصر بعد تعاقده مع النجم البرتغالي، حيث من المتوقع أن تخطو أندية الوحدة وضمك والاتحاد والعدالة والفيحاء والهلال والطائي والاتفاق على خطواته وتزيد من أسعار تذاكر مبارياتها مع النادي العاصمي.

Shahid