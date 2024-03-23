بطريقة غير متوقعة .. النصر يتحرك لخطف نجم الاتحاد!

هل ينجح النصر في التعاقد مع لاعب الاتحاد؟

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يحاول نادي النصر لخطف أحد نجوم نادي الاتحاد الحاليين، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بطريقة غير متوقعة.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الاتفاق تلقى خطابًا رسميًا من نظيره النصر، يستفسر فيه عن إمكانية التعاقد مع حامد الغامدي لاعب وسط الفريق المعار لنادي الاتحاد حاليًا.

وأضافت الصحيفة أن نادي الاتفاق فضّل التريث في الرد على خطاب النصر، لحين معرفة موقف الاتحاد، الذي يمتلك أحقية شراء عقد حامد الغامدي خلال الوقت الحالي، بالإضافة إلى الثنائي سعد آل موسى وأحمد الغامدي المعارين من الفريق الشرقي إلى النمور.

وأمام الاتحاد الآن مهلة لمدة 30 مايوم القادم، من أجل تفعيل بند شراء الثلاثة لاعبين المعارين من الاتفاق، حيث تبلغ قيمة عقود الـ3 لاعبين 110 ملايين ريال.

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ولم تتلق إدارة الاتفاق حتى الآن أي خطاب من إدارة الاتحاد، حول موقفها من الثلاثي المعار، سواء بشراء عقودهم أو لا.

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