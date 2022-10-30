بطاقة حمراء تاريخية .. كروس يُطرد للمرة الأولى في مسيرته

مباراة ريال مدريد وجيرونا حملت معها حدثًا تاريخيًا في مسيرة توني كروس، بعد حصوله على البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته.

شهدت مباراة ريال مدريد وجيرونا في الجولة 12 من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإسباني حدثًا تاريخيًا، بعدما تلقى الألماني توني كروس نجم وسط النادي الملكي البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته.

وتعادل ريال مدريد على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" أمام جيرونا بهدف لكل منهما، ليخسر النادي الملكي نقطتين ثمينتين في صراع لقب الدوري الإسباني لموسم 2022-23.

المباراة شهدت تلقي كروس البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته الاحترافية، والتي بدأها في عام 2007 مع بايرن ميونخ الألماني.

صحيح أن كروس تلقى بطاقة حمراء واحدة من قبل، لكنها كانت مع فريق تحت 19 عامًا في بايرن ميونخ، لذلك لا يمكن احتسابها على المستوى الاحترافي.

وتلقى الألماني البطاقة الحمراء بعد أن حصل على إنذارين من الحكم ماريو لوبيز، في الدقيقتين 55 و90+1، بعد تدخلين عنيفين على لاعبي جيرونا.

وعلى الرغم من بطئه الملحوظ، إلا أن كروس يتقن فن استعادة الاستحواذ، وخلال مسيرته الاحترافية حصل على 84 بطاقة صفراء فقط، وهو رقم مذهل بالنسبة إلى لاعب في مركزه.

كروس، والذي لعب 740 مباراة على المستوى الاحترافي، لم يتعرض من قبل إلى الطرد، سواء على مستوى الأندية أو منتخب ألمانيا، على الرغم من الحدة التي يضطر إلى اللعب بها أحيانًا، وهو ما يؤكد كونه واحدًا من أكثر اللاعبين أناقة في وسط الملعب تاريخيًا.