بضاعة أتلفها الماضي .. برشلونة ينسحب من سباق ضم لاعب سيتي

برشلونة يقرر التراجع عن ضم لاعب مانشستر سيتي...

أبدى نادي برشلونة، في وقت سابق اهتمامه بالتعاقد مع كالفين فيليبس، لاعب مانشستر سيتي، الذي ارتبط بالخروج عن صفوف فريقه على سبيل الإعارة في يناير الحالي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن إدارة الفريق الكتالوني، قررت التراجع عن ضم اللاعب الإنجليزي صاحب الـ 28 عامًا، في ظل اهتمام وست هام ونيوكاسل في التعاقد مع فيليبس على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة، لازال يعاني من أزمة اقتصادية ومشاكل مع رابطة الأندية، ولن يتمكن من تسجيل اللاعب في حال التعاقد معه بسبب مشاكل اللعب المالي النظيف.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية، إلى أن إدارة مانشستر سيتي، تريد أن يتحمل الفريق الذي يسعى للحصول على خدمات فيليبس على سبيل الإعارة، أن يتحمل نسبة كبيرة من راتبه، وهذا ما لا يستطيع برشلونة تحمله.

وبكل تأكيد أثرت الصفقات السابقة لبرشلونة، من مانشستر سيتي، على قرار إدارة الفريق الكتالوني بشأن ضم فيليبس، بسبب تذبذب مستوى اللاعبين الذين انضموا إلى البلوجرانا من الفريق الإنجليزي، مثل فيران توريس، وإلكاي جوندوجان وغيرهما.