بصيص أمل.. أنباء سارة لريال مدريد بشأن نجم الدفاع

كارلو أنشيلوتي يتلقى دفعة قوية قبل مباراة ريال سوسييداد

تلقى ريال مدريد أنباء جيدة للغاية بشأن لاعبيه المصابين في التوقف الدولي، وعلى رأسهم إيدير ميليتاو الذي حمل للنادي الملكي الأنباء الرائعة.

ميليتاو كان قد تعرض لإصابة أثناء التمرينات مع منتخب البرازيل قبل مباراة الإكوادور وغادر المعسكر، وبدت إصابته مقلقة بعض الشيء.

لكن ما بدا أنه إصابة مقلقة لم يكن كذلك، تعافيه يسير بشكل جيد، ومن الممكن أن يعتمد عليه كارلو أنشيلوتي في مباراة ريال سوسييداد على ملعب "أنويتا" وفقًا لصحيفة "ماركا".

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وتكتسب مباراة ملعب أنويتا أهمية كبيرة بالنسبة لأنشيلوتي، في ظل البداية المترنحة التي قام بها ريال مدريد وتجعله على بعد 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

الحالة نفسها حدثت مع فيرلان ميندي، الذي غادر معسكر منتخب فرنسا وعاد إلى مدينة ريال مدريد الرياضية ليثبت سرعة تعافيه بشكل كبير.