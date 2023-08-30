بصورة عبر مواقع التواصل .. كيليان مبابي يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الأحداث تتسارع فيما يتعلق بانتقال مبابي إلى ريال مدريد..

لا يتوقف كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن إثارة الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع رسائل مبطنة مستمرة لاحتمالية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وتأتي رسالة مبابي الجديد في نفس اليوم الذي ظهرت فيه شائعات حول تحرك ريال مدريد من أجل التفاوض للتعاقد مع قائد منتخب فرنسا، واحتمالية إتمام الصفقة بالفعل.

مبابي، وعبر خاصية القصص في حسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، شارك أغنية بعنوان "خاص" للمغني ديف بالتعاون مع تياكولا، والأمور هكذا تبدو طبيعية إلى حد بعيد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الجملة الأولى من كلمات الأغنية تقول: "أن لاعب من الفئة الأعلى، وتوقيعي باهظ الثمن مثل مويسيس كايسيدو في لندن"، بالإضافة إلى ذلك قام مبابي بتزيين المنشور بثلاثة رموز تعبيرية زادت من التكهنات، وهي عبارة عن قنبلة، ويدان تتصافحان، وشعلة.

وبمجرد نشر تلك الصورة، بدأت شبكات التواصل الاجتماعي تتفاعل معها، مع تأكيدات على أن الأمور تسير في الطريق الصحيح لجميع الأطراف.

علاوة على ذلك، ولجعل الأمور أكثر إثارة، رد صاحب الأغنية تياكولا على رسالة مبابي الغامضة بقلب أبيض.

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ويأتي ذلك كله وسط تأكيدات من كافة المصادر المقربة من ريال مدريد بأن النادي الملكي أغلق بالفعل ملف اللاعبين القادمين إلى الفريق بعد التعاقد مع كيبا أريثابالاجا، ولا يخطط للقيام بأي تحرك لصالح باريس سان جيرمان، لكن يبدو أن رسائل مبابي تقول عكس ذلك.