بصراع "الذهبية المغربية" .. سقوط مروع لعداء إثيوبي كاد أن يودي بحياته في سباق الحواجز

البلقالي يتوج بالذهبية .. وإصابة قوية للعداء الإثيوبي

كاد أن يفقد العداء الإثيوبي لاميشا حياته خلال سباق الـ3000م حواجز خلال منافسات أولمبياد باريس 2024، وذلك خلال السباق الذي حسمه المغربي سفيان البلقالي.

وخلال اللفة الأخيرة من السباق، سقط لاميشا بشكل مروع على رأسه، ليستمر ساكنًا على الأرض دون حركة، ليتدخل المسعفون لعلاجه، حيث تم وضع دعامة للعنق قبل أن يتم نقله على المحفة.

ولم يتم توضيح حالته حتى الآن، حيث انتهى السباق بفوز المغربي سفيان البقالي بالذهبي، وجاء بعده بفارق 0.06 ثانية الكيني أبراهام كيبيوت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يُذكر أن لاميشا هو صاحب الرقم القياسي العالمي الحالي في سباق الـ3000م، حيث حصل على فضية أولمبياد طوكيو 2020، ولكه لسوء حظه تعرض لإصابة قوية جدًا بالأولمبياد الحالية.

ونجح البقالي في أن يُحقق رقمًا تاريخيًا، بعدما أصبح الرجل الثاني الذي ينجح في الدفاع عن لقبه الأولمبي في سباق الحواجز، بعد أن فعل ذلك الفنلندي فولماري إيسوه ولو في أولمبياد 1936 في برلين.