بشهادة منافسه الأول كين: صلاح الأفضل في الدوري الإنجليزي

أشاد هاري كين، مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، بمستوى محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، وأكد أنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالوقت الحالي.

ويشارك صلاح بالوقت الحالي مع منتخب بلاده ويستعد، لخوض نهائي كأس الأمم الإفريقية، مساء الأحد المقبل أمام السنغال في البطولة التي تستضيفها الكاميرون.

وقال هاري كين عن أفضل لاعب في العالم في العام المنصرم: "بكل تأكيد يجب أن يتواجد ليونيل ميسي في القائمة، وكذلك روبرت ليفاندوفيسكي، قدم عامًا رائعًا".

وواصل: "اختياري سيكون بينهما فهما لاعبان رائعان، لقد فاز ميسي بكوبا أمريكا مع الأرجنتين ويالها من لحظة رائعة".

وعن رأيه حول أفضل لاعب في البريميرليج بالموسم الحالي، قال كين: "بكل تأكيد محمد صلاح يقدم مستويات رائعة، لقد ظهر بمستوى كبير أمام أكبر الفرق في الدوري".

وتابع: "صلاح لديه بداية رائعة في الموسم الحالي، فهو يحتل صدارة ترتيب الهدافين بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، كما أنه سببًا رئيسيًا في اقتراب ليفربول من قمة الترتيب".

وأضاف: "غير محمد صلاح، يوجد بعض اللاعبين الرائعين حتى الآن، وأظهر الكثير من اللاعبين مهارات وقدرات فردية رائعة، ولكن الطريق لازال طويلًا لنهاية الموسم، علينا أن ننتظر ونرى كيف سيسير ما تبقى من الموسم".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 هدفًا سجلهم في 20 مباراة ونجح في صناعة تسعة آخرين، كما سجل سبعة اهداف في دوري أبطال أوروبا.