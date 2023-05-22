بشهادة العدو .. مورينيو ضمن أفضل ثلاثة مدربين في العالم!

سبشيال وان

يرى إيفان راكيتيتش قائد نادي إشبيلية أن جوزيه مورينيو لا يزال ضمن أفضل ثلاثة مدربين في العالم بعد ما يقدمه مع نادي روما الإيطالي.

المدرب البرتغالي اكتسب سمعة طيبة على مدى سنوات حصد فيها جوائز مرموقة أينما ذهب من بورتو إلى روما مروراً بتشيلسي وإنتر وريال مدريد ومانشستر يونايتد، ويتمتع مورينيو بواحدة من أكثر السير الذاتية تألقًا التي شهدتها إدارة الأندية على الإطلاق.

مورينيو أكمل مجموعته من الألقاب القارية الموسم الماضي عندما قاد روما إلى المجد في دوري المؤتمر الأوروبي، والآن بدأ العد التنازلي لأيام المباراة النهائية للدوري الأوروبي ضد إشبيلية.

راكيتيتش الذي واجه مورينيو خلال فترة وجوده في ريال مدريد قال لشبكة "توتوسبورت" الإيطالية عن مواجهة روما بعد التغلب على يوفنتوس في الدور نصف النهائي من المسابقة الأوروبية: "سيكون الأمر أكثر صعوبة لأن روما يقودها أحد أفضل المدربين في العالم، دعنا نقول أنه واحد من أفضل ثلاثة مدربين في العالم، مورينيو شخص رائع فاز بالفعل بجميع الكؤوس الأوروبية في مسيرته، وليس هذا فقط، مورينيو رجل تكتيكي خاص حقًا، فريد من جميع النواحي".

فاز مورينيو بلقب الدوري في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا ولديه ميداليتين في دوري أبطال أوروبا ضمن مجموعته، مر البرتغالي ببعض الأوقات الصعبة مع روما هذا الموسم، حيث حصل على ثلاث بطاقات حمراء، لكنه وجد طريقة مرة أخرى لضمان تواجده على منصات التتويج بالألقاب بنهاية موسم 2023.