بشكل ملفت .. رونالدو يُعلن عودته لمنتخب البرتغال بعد غيابه أمام السويد

نجم النصر جاهز لمواجهة سلوفينيا

أعلن كريستيانو رونالدو نجم النصر عودته لمنتخب البرتغال بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام السويد بقرار من المدرب روبرتو مارتينيز.

المدرب البلجيكي كان قد منح رونالدو و6 نجوم آخرين من المنتخب راحة إضافية نظرًا لازدحام جدول مبارياتهم مع أنديتهم وخوفًا على تعرضهم للإرهاق.

النجم صاحب الرقم 7 في منتخب بلاده غاب عن الفوز الودي على السويد 5-2 وقد ارتدى زميله بورما قميصه ليظهر الرقم 7 لأول مرة في البرتغال مع لاعب بخلاف نجم النصر منذ عام 2007.

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صاحب الـ39 عامًا أعلن عودته للمنتخب بطريقة ملفتة، حيث نشر عدة صور عبر خاصية "الستوري" على حسابه عبر إنستجرام استعرض خلالها عضلات فخذيه الأيمن والأيسر وقد أحدثت تفاعلًا كبيرًا مع عشاقه ومتابعيه.

البرتغال ستواجه سلوفينيا وديًا مساء الثلاثاء القادم على ملعب أفونسو هنريكيس.