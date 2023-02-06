"بشع وسيئ للغاية" .. صحفي برازيلي يهين الهلال قبل مواجهة فلامنجو

انتقد كذلك الصحفي البرازيلي طريقة الاعتماد على ثنائي الهلال ميشايل ديلجادو وموسى ماريجا

قلل برناردو راموس؛ مراسل قناة "Placar" البرازيلية من قيمة الهلال وطريقته، مؤكدًا أن فريق فلامنجو البرازيلي قادر على هزيمته بأقل مجهود.

الزعيم يلتقي بالفريق البرازيلي غدًا الثلاثاء، في مدينة طنجة المغربية، حيث نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وقال المراسل البرازيلي، خلال تصريحاته للقناة العامل بها، بحسب ما ترجم عنه الحساب الشهير "VIVA SPORT" المهتم بالكرة البرازيلية: "إذا لم ينجح فلامنجو في تجاوز الهلال سيكون الأمر محرجًا ومهينًا له، لأن الهلال فريق سيئ جدًا، فقد تابعت مباراته أمام الوداد، كان فريقًا بشعًا، مدربه رامون دياز مدرب كبير وحقق كأس ليبيرتادوريس مع ريفر بليت عام 1996، لكنه اليوم تجاوز كل ما كان عليه".

وأضاف: "الهلال يسدد الكرات للأمام مثل فريق سانتوس، يسدد الكرة للأمام فقط كما جاءت، ميشايل بهذه الطريقة يصبح قليل الفاعلية، يلعب بإيجالو وماريجا كمهاجين، والثاني يضعه كجناح أيمن، الجميع شاهد ماريجا في بورتو، لم يلعب كجناح، كان مهاجمًا هدافًا".

راموس اختتم: "الهلال فريق سيئ جدًا، إذا لعب فلامنجو قليلًا من كرة القدم، لا أريدهم أن يلعبوا كما نعرفهم، فقط يظهروا القليل، سيتجاوزون الهلال بكل هدوء".

جدير بالذكر أن الهلال وصل لنصف النهائي بعد الفوز أمام الوداد المغربي في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، إذ حسم التعادل الإيجابي 1-1 الوقت الأصلي والأشواط الإضافية.