بشرى سارة لعشاقه.. المحكمة تنظر إطلاق سراح داني ألفيش!

قد تنقلب الأمور رأسًا على عقب..

ستقرر محكمة برشلونة يوم الثلاثاء ما إذا كانت ستطلق سراح البرازيلي داني ألفيش المحتجز على خلفية اتهامات الاعتداء الجسدي في ملهى ليلي بالعاصمة الكتالونية، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.

هذا الإفراج سيكون شرطيًا ومؤقتًا (على ذمة القضية) حال الموافقة عليه من قبل المحكمة، لكن يتعين عليها أولًا المصادقة على هذا القرار في جلستها يوم الثلاثاء.

الطعون المقدمة من مكتب المدعي العام والدفاع تعني أن ألفيش لا يزال قادرًا على الاستفادة من هذا الخيار بعد أقل من شهر من سماع الحكم الأول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نجم برشلونة سابقُا يوجد في السجن منذ 20 يناير 2023 بعدما تم إلقاء القبض عليه بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة كانت تبلغ 23 سنة في ذلك الوقت في ملهى ساتون الليلة في برشلونة، وبعد العديد من جلسات المحاكمة والأخذ والرد صدر الحكم في وقت سابق من شهر فبراير.

القاضي عاقب ألفيش بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بجانب غرامة مالية قدرها 150 ألف يورو يتم دفعها للضحية كتعويض على الأضرار التي لحقت بها.