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بشرى سارة .. شاكيرا تفتتح كأس العالم قطر 2022!

هيثم محمد
هيثم محمد
12:56 م غرينتش+2 12‏/11‏/2022
Shakira World Cup 2014 Brazil
الكولومبية اللبنانية من أيقونات افتتاح المونديال

أفادت تقارير بعودة النجمة الكولومبية اللبنانية شاكيرا للظهور في كأس العالم ومشاركتها في افتتاح مونديال قطر 2022.

شاكيرا شاركت في افتتاح مونديال 2006، ثم عادت للظهور في جنوب إفريقيا 2010، وآخر ظهور كان بالبرازيل 2014.

وبحسب "ماركا" و"آس" من إسبانيا وعدة مصادر حول العالم، المطربة ستظهر في افتتاح المونديال الأحد بعد المقبل رفقة فرقة BTS الكورية وBlack Eyed Peas الشهيرة.

وحتى الآن، لم يتم الكشف رسمياً عن برنامج حفل الافتتاح الذي سيقام قبل المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور على ملعب البيت.

وطالب العديد من جمهور كرة القدم بحضور النجمة التي انفصلت مؤخراً عن جيرارد بيكيه بالمونديال كونها ارتبطت هي وأغانيها دوماً بحفل الافتتاح.

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