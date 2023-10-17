بشرى لريال مدريد .. نجم نابولي يغيب عن قمة حسم مجموعة دوري أبطال أوروبا

أخبار جيدة لريال مدريد..

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني دفعة هائلة في سعيه نحو إنهاء دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 في صدارة المجموعة الثالثة.

تلك الدفعة جاءت بعد إعلان نادي نابولي الإيطالي عن إصابة نجمه ومهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين بإصابة في عضلات الفخذ خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مصابًا بعد مرور ساعة من المباراة التي تعادل فيها منتخب نيجيريا 2-2 مع السعودية يوم الجمعة.

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ولم يحدد نابولي إطارًا زمنيًا لعودة أوسيمين، لكن شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" أكدت أن مثل هذه الإصابة تتطلب عادةً فترة تعافي تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع.

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ومن المرجح أن يغيب أوسيمين عن العديد من المباريات، بما في ذلك زيارة نابولي إلى هيلاس فيرونا يوم السبت، ومباراة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام أونيون برلين في 24 أكتوبر، ومواجهة ميلان متصدر الدوري الإيطالي بعدها بخمسة أيام، مع وجود احتمالية كبيرة لغيابه عن مواجهة ريال مدريد في الجولة السادسة من دوري الأبطال يوم 29 نوفمبر.

ويتصدر ريال مدريد بالفعل ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 برصيد 6 نقاط من جولتين، ويأتي خلفه نابولي وبراجا برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما يتذيل أونيون برلين ترتيب المجموعة دون نقاط.