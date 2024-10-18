بشرى لبرشلونة.. الشكوك تزداد حول لحاق نجم بايرن ميونخ بـ"موقعة مونتجويك"

فينسنت كومباني أعلن النبأ الحزين لجماهير بايرن ميونخ

أكد فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، أن صانع الألعاب الألماني جمال موسيالا، سيغيب عن مباراة السبت مع شتوتجارت على ملعب أليانز أرينا في الدوري الألماني.

وكشف البلجيكي، في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أن النجم الألماني، الذي عاد إلى التدريبات هذا الأسبوع بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أدت إلى غيابه عن آخر مباراة مع "المانشافت"، لم يتعاف بشكل كامل بعد من إصابته.

المشاكل البدنية التي يعاني منها موسيالا، شبيهة بما تعرض له قلب الدفاع الفرنسي دايوت أوباميكانو، الذي تبدو حالته موضع شك أيضًا.

غياب موسيالا عن مباراة شتوتجارت، يطرح الشكوك حول مشاركته في مباراة برشلونة على ملعب "مونتجويك" في دوري أبطال أوروبا المقررة يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفيما يتعلق بعدم فوز بايرن في ثلاث مباريات متتالية، أقر كومباني بأنه يجب عليهم "القيام بالأشياء بشكل أفضل" لكنه "واثق بنسبة 100٪" من أن "مسارهم سيكون ناجحًا".