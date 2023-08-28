بشرى للاتحاد .. ليفربول يبدأ التخطيط للحياة بعد محمد صلاح!

ليفربول يستعد بالفعل لاحتمالية رحيل صلاح إلى الاتحاد..

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يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ بالفعل التخطيط للحياة بعد المصري محمد صلاح، رغم تأكيد الألماني يورجن كلوب أن "الملك المصري" ليس للبيع.

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صلاح ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي، ليصبح الصفقة الأبرز والأكبر في سوق الانتقالات الصيفية 2023 بدوري روشن السعودي، حيث تشير تقارير إلى موافقة قائد منتخب مصر على عرض "العميد".

صحيفة "a bola" البرتغالية كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت أن ليفربول بدأ بالفعل العمل على تعويض رحيل صلاح المحتمل عن صفوفه، وأن البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد هو الاسم الذي اختاره "الريدز" لخلافة نجمه المصري.

التقرير أشار إلى ليفربول قد يدفع إلى أتلتيكو مدريد مبلغًا يتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو للتعاقد مع جواو فيليكس، وهو مبلغ سيتمكن "الريدز" من تأمينه بسهولة إذا ما انتقل صلاح إلى الاتحاد.

الغريب أن التقرير البرتغالي كشف أن خيارات تعويض صلاح لا تقتصر فقط على جواو فيليكس، وأنها القائمة تضم لاعبي وسط، الأول هو الهولندي رايان جرافنبرخ لاعب بايرن ميونخ الألماني، والثاني اللاعب الدولي المالي شيخ دوكوري نجم كريستال بالاس.

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وربما يرى ليفربول أن أزمته الحقيقية حاليًا ليست في خط الهجوم، بالنظر إلى امتلاك العديد من العناصر القوية هجوميًا، وأن تدعيم الوسط في كتيبة كلوب هو الأولوية حاليًا.

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