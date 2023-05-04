بشرط وحيد .. باريس سان جيرمان يوافق على إعارة نيمار!

هدى عزيزهدى عزيز
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Neymar antes de partida pelo PSG, temporada 2022/23Getty Images
نيمارباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1

باريس سان جيرمان يتخلى عن نيمار

يرغب باريس سان جيرمان في التخلص من نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق على أن يكون رحيله معارًا ولكن مع تضمين خيار شراء في عقده.

نيمار يمتد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2027، لكن النادي الباريسي يريد التخلص منه في السوق الصيفي المقبل بحسب الصحفي أندريس أونروبيا.

ووفقًا لهذه المعلومات، يتتطلع باريس سان جيرمان للتخلي عن المهاجم البرازيلي، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط البرازيلي بالخروج من باريس النادي الذي وصل إليها في عام 2017.

مع عدم استمرارية ليونيل ميسي والمستقبل الغامض لكيليان مبابي، يبدو أن باريس سان جيرمان لا يمانع في تفكيك ثلاثي الهجوم الناري.

اللاعب البرازيلي تعرض للإصابة وقرر إجراء عملية جراحية في كاحله الأيمن في بداية مارس وخلال 29 مباراة هذا الموسم سجل 18 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، احتجاجات كبيرة من ألتراس باريس سان جيرمان الذين ذهبوا إلى منزل نيمار لتوبيخه ومطالبته بمغادرة النادي.

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