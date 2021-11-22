بشأن نهائي آسيا .. نصيحة واقتراح من المريسل لجمهور الهلال ورئيسه

يستعد الهلال السعودي لمواجهة نهائي دوري أبطال آسيا أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الملك فهد في الرياض، ويسعى النادي للظفر باللقب الثاني له خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

التفاؤل يسود الأوساط الإعلامية والجماهيرية المنتمية للهلال حول اللقاء، لكن هذا التفاؤل كان مبالغًا به ربما من الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل، الذي وجه نصيحة غالية لجمهور النادي وتقدم باقتراح جيد لرئيسه فهد بن نافل.

ما هما نصيحة واقتراح المريسل لجمهور الهلال وفهد بن نافل؟

المريسل أظهر إصراره خلال الأيام الماضية على ثقته بفوز الهلال على بوهانج وتتويجه بدوري أبطال آسيا، مشيرًا خلال العديد من التصريحات والتغريدات إلى أن الفارق بين الفريقين كبير لصالح الزعيم.

وقد أكد ذلك مجددًا عبر نصيحة وجهها إلى الجمهور الأزرق طالبه خلالها بشراء تذاكر البوليفارد مبكرًا وقبل نفاذها استعدادًا للاحتفال باللقب الثمين.

إذ كتب عبر تويتر "جمهور الهلال نصيحة اشتروا تذاكر البوليفارد من بدري عشان الاحتفال بتحقيق النسخة الثانية من دوري أبطال آسيا قبل أن تنفذ وقولوا إني ما نصحتكم".

جمهور #الهلال نصيحة

اشتروا تذاكر البوليفارد من بدري عشان الاحتفال بتحقيق النسخة الثانية من #دوري_ابطال_اسيا قبل ان تنفذ

و قولوا اني ما نصحتكم 😁#مبروك_الثانية_ياهلال — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 22, 2021

تلك كانت النصيحة، أما الاقتراح من الإعلامي المثير للجدل فقد كان للرئيس فهد بن ناقل وتضمن جعل الثلاثي، سلمان الفرج وسالم الدوسري وعبد الله المعيوف، يحملون كأس دوري أبطال آسيا معًا عند التتويج بها مساء غدٍ الثلاثاء، وقد ختم تغريدته بهاشتاج "مبروك الثانية يا هلال".

إذ كتب عبر تويتر "عزيزي أستاذ فهد بن نافل، أقترح عليك أن تجعل الثلاثي سلمان الفرج وسالم الدوسري وعبد الله المعيوف يرفعون كأس دوري أبطال آسيا الثانية معًا، مبروك الثانية يا هلال".

ماذا فعل الهلال في المباريات النهائية السابقة من دوري أبطال آسيا؟

لعب الهلال 7 نهائيات سابقة في دوري أبطال آسيا، سواء بالمسمى القديم أو الحديث.

فاز الهلال في 3 مباريات فقط، أعوام 1991، 2000 و2019، وخسر 4 مباريات أعوام 1986، 1987، 2015 و2017.

الفريق السعودي لم يلعب المباراة النهائية عام 1987 وقرر الاتحاد الآسيوي اعتباره خاسرًا اللقاء، وانسحب الهلال من النهائي لتواجد جُل لاعبيه الأساسيين مع المنتخب السعودي.

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