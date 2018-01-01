بشار عبدالله : يوسف الثنيان الأفضل في آسيا

وصف عبدالله يوسف الثنيان قائد الهلال والمنتخب السعودي الأسبق بأفضل لاعب في آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف أسطورة الكرة الكويتية اللاعب بشار عبدالله نجم المنتخب الكويتي ونادي السالمية السابق، عن رأيه في اللاعب الأفضل في آسيا من وجهة نظره.

وفي تصريحات لقناة "العربية"، وصف عبدالله يوسف الثنيان قائد الهلال والمنتخب السعودي الأسبق بأفضل لاعب في آسيا، مضيفاً أنه يرى أن الأخير ظلم نفسه كثيراً.

اللاعب الكويتي التاريخي قال في تصريحاته : لا يوجد اختلاف على قيمة يوسف الثنيان وهو أفضل لاعب في آسيا، مشيراُ إلى أن يوسف لم يأخذ حقه. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وحول فترة تواجده رفقة نادي الهلال السعودي قال : تجربة مفيدة بالطبع، وبالفعل استفدت من الهلال كثيراً، وبالتأكيد انا من استفدت وليس العكس، واعتبرها تجربة لا تنسى.

النجم الكويتي في نهاية تصريحاته أوضح سبب عدم تواجده كمدير فني مشيراً إلى أنه لا يفضل العمل في المجالين الفني أو الإداري معتبراً المجال الإعلامي الأفضل بالنسبة له.