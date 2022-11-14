بسبب 10 مليون يورو .. القضاء يحقق مع ألفيش

توقيت غير مناسب للنجم المخضرم قبل المونديال

أفادت تقارير بخضوع داني ألفيش، نجم البرازيل المخضرم، للتحقيق من قبل القضاء في بلاده بسبب مبلغ ضخم تلقاه من أحد الجمعيات التي لا تهدف للربح.

ألفيش حالياً ضمن تشكيل البرازيل الذي سيخوض غمام مونديال قطر 2022 رغم تقدمه في السن واللعب في الدوري المكسيكي مع بوماس.

وقالت "Ge" البرازيلية إن الظهير الأيمن يخضع للتحقيق من قبل المدعي العام البرازيلي على إثر تلقيه مبلغاً يقدر في حدود 10 مليون دولار من جمعية خيرية لا تهدف للربح.

⚽ The Pumas player is under investigation for receiving 6 million reais from a non-governmental organization 🤐#LigaMX #Soccer #Football pic.twitter.com/yBOyuWuJVn — AS USA (@English_AS) November 14, 2022

وبحسب التقرير، الجمعية تهدف للترويج لكرة السلة في البرازيل، ولكن ألفيش قام بشراء الجمعية المؤسسة من خمس سنوات، ولم يقم بالتبرع لها كما هو العرف.

ومن ضمن الأمور التي أثارت الشكوك بحسب "FOLHA" أن الجمعية لا تحمل اسم ألفيش، بل ماوريسيو كارلوس، عضو في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.