بسبب 10 مليون يورو .. القضاء يحقق مع ألفيش

أفادت تقارير بخضوع داني ألفيش، نجم البرازيل المخضرم، للتحقيق من قبل القضاء في بلاده بسبب مبلغ ضخم تلقاه من أحد الجمعيات التي لا تهدف للربح.

ألفيش حالياً ضمن تشكيل البرازيل الذي سيخوض غمام مونديال قطر 2022 رغم تقدمه في السن واللعب في الدوري المكسيكي مع بوماس.

وقالت "Ge" البرازيلية إن الظهير الأيمن يخضع للتحقيق من قبل المدعي العام البرازيلي على إثر تلقيه مبلغاً يقدر في حدود 10 مليون دولار من جمعية خيرية لا تهدف للربح.

⚽ The Pumas player is under investigation for receiving 6 million reais from a non-governmental organization 🤐#LigaMX #Soccer #Football pic.twitter.com/yBOyuWuJVn