بسبب والده .. راموس كان على وشك ترك ريال مدريد لأحد فرق الدوري الإنجليزي!

راموس كان سيرحل من ريال مدريد في 2014...

كشف سيرجيو راموس، لاعب إشبيلية الحالي، ولاعب ريال مدريد الأسبق، أنه كان على وشك الانضمام إلى أحد فرق الدوري الإنجليزي في 2014، والرحيل من قلعة الميرينجي.

وحقق المدافع الإسباني، العديد من النجاحات مع ريال مدريد، ويعد من ضمن القادة التاريخيين للملكي إذ حقق معهم 22 لقبًا، أبرزهم الفوز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، وخمس مرات دوري إسباني.

وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة "صن" الإنجليزية: "كنت قريبًا بالفعل من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد في 2014، والدي مشجع كبير لهذا الفريق، ولكني في النهاية بقيت حيث ينبغي لي أن استمر، ريال مدريد".

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وأضاف: "ورغم كل شيء، إلا أنني ما زلت معجبًا بمانشستر يونايتد والدوري الإنجليزي، فوتيرة اللعب هناك مختلفة، فالدوري الإنجليزي يمكننا جميعًا أن نتعلم منه الكثير".

وأردف: "ولكني كنت سعيدًا بالاستمرار مع ريال مدريد، كما أنا الآن سعيدًا بالتواجد في إشبيلية".