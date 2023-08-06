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بسبب نجمة الفريق .. "شماتة" سعودية في خروج أمريكا من كأس العالم للسيدات

زهيرة عادل
Megan Rapinoe USA World Cup 06082023Getty
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سيدات أمريكا ودعن المونديال من دور الـ16، الحزن في بلادهن، والشماتة في السعودية..

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عدم مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم للسيدات أستراليا-نيوزيلندا 2023م، لا يعني بالضرورة الاستمتاع فقط بالبطولة بعيدًا عن تشجيع منتخب بعينه بالنسبة لجماهير الأخضر، إنما هناك من شمت في وداع المنتخب الأمريكي للمونديال.

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سيدات أمريكا ودعوا البطولة العالمية اليوم الأحد، بعد الهزيمة أمام السويد في ركلات الترجيح 5-4، ضمن دور الـ16.

ووقف الصحفي الرياضي السعودي ريان الجدعاني شامتًا أمام الوداع الأمريكي، تحديدًا بسبب قائدة الأخير أليكس مورجان، وموقفها المعادي للنهضة السعودية.

الجدعاني كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خروج أمريكا من كأس العالم للسيدات 2023 أسعد كل محبي كرة القدم النسائية (الحقيقيين)، الذين يحبون هذه الرياضة من أجل الإبداع فوق المستطيل الأخضر وليست ساحة للخطابات اليسارية المقززة، انتهت حقبة ميجان رابينو والثرثارة أليكس مورجان إلى غير رجعة بإذن الله، شكرًا السويد".

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الصحفي السعودي بالأساس كان قد حذر أمريكا قبل انطلاق المونديال من استدعاء مورجان للمشاركة، بداعٍ أن هناك موهوبات أفضل منها.

جدير بالذكر أن مورجان كانت قد هاجمت السعودية في فبراير الماضي، بعدما انتشرت أنباء عن رعاية هيئة السياحة السعودية لمونديال السيدات، مطالبة الاتحاد الدولي "فيفا" برفض هذه الرعاية.

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104979 الأصوات