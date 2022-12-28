بسبب ميسي .. برشلونة يضع خطة مُحكمة للتعاقد مع مبابي

انسحاب ريال مدريد يفتح الباب أمام الصفقة

في مفاجأة من العيار الثقيل، قرر نادي برشلونة الإسباني التخطيط للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في أقرب فرصة ممكنة.

مبابي لا يمر بأفضل لحظاته الكروية بعد خسارة كأس العالم أمام الأرجنتين، وهناك بعض الأنباء حول شعوره بالغضب من التجديد الوشيك لزميله ليونيل ميسي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن ناصر الخليفي توصل لاتفاق مبدئي مع خورخي والد ميسي لتمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو القادم، وقيام باريس في صياغة اتفاق التجديد خلال المونديال أغضب مبابي كثيرًا.

وأشارت إلى أن ما قام به إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين بالسخرية من مبابي في غرفة ملابس الفريق بتواجد ميسي، جعل المهاجم الفرنسي يغلي ويشعر بعدم التقدير.

ويريد النادي الكتالوني استغلال هذه الحالة التي يمر بها اللاعب، وانسحاب ريال مدريد بشكل كامل من محاولات التعاقد معه بسبب التجديد لباريس الصيف الماضي.

ومن المقرر أن يقوم برشلونة بتنشيط رافعة اقتصادية جديدة لتسهيل التعاقد مع مبابي من الناحية المالية، في ظل الوضع الصعب الذي يمر به النادي فيما يخص قواعد اللعب المالي النظيف.

وأما بالنسبة لمبابي فقد يرحب بهذه الفكرة كثيرًا، لأنه يعلم جيدًا قدرته على قيادة هجوم برشلونة لسنوات طويلة بسبب تقدم روبرت ليفاندوفسكي في العمر، بالإضافة لرغبته في المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية بباريس في عام 2024، واللعب لموسم في ملعب مونتجويك أثناء إعادة تصميم كامب نو سيكون بمثابة الاستعداد المثالي لتحقيق هذا الهدف.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كشفت عن إمكانية رحيل مبابي عن باريس طالما كانت هناك أسباب مقنعة لذلك وفقًا لأحد البنود في عقده، ويبدو أن التجديد لميسي وغضبه من زميله الأرجنتيني سيكون الذريعة المناسبة لهذه الخطوة.