بسبب مودريك .. مشجع يتعرض للاعتقال وآرسنال يرد!

تعرض أحد مشجعي آرسنال للاعتقال، عقب الديربي أمام تشيلسي، بسبب اختراقه للقواعد، ليرد النادي رسميًا على تلك الواقعة.
ونجح آرسنال بالفوز 3-1، على ضيفه تشيلسي بملعب الإمارات، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وصرح النادي اللندني، أن ألقت الشرطة القبض على مشجع أرسنال يبلغ 21 عامًا، بعد أن أضاء أشعة الليزر بوجه ميخايلو مودريك خلال ديربي لندن.
وصرح النادي قائلًا:" هذا السلوك خطير وغير مقبول، وسندعم الشرطة بالكامل في تحقيقاتها، فمن الواضح أننا سنتخذ أقوى إجراء ممكن".
الجدير بالذكر أن، مودريك كان هدفًا لآرسنال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يوقع مع تشيلسي، مقابل 88 مليون جنيه إسترليني.
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