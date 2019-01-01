بسبب منتخب الجابون غموض حول مستقبل كارتيرون مع الرجاء

المدير الفني للرجاء قد يرحل بنهاية الموسم الحالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية مغربية، إلى غموض مستقبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للرجاء البيضاوي، خاصة بعد الأنباء التي انتشرت باقترابه من تدريب منتخب الجابون.

وألمحت بعض وسائل الإعلام الجابونية إلى أن المدير الفني الفرنسي، قام بتقديم سيرته الذاتية لتدريب المنتخب في الفترة القادمة.

وانضم كارتيرون إلى الرجاء في ديسمبر الماضي بعقد يمتد لنهاية الموسم، خلفاً للإسباني جاريدو الذي رحل إلى تدريب العين الإماراتي.

وتحسنت نتائج الفريق مع المدرب المغربي في الفترة الأخيرة، وانتعشت آماله من جديد في بطولة الدوري، وحقق بطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف.

"لو كان قلبي معي ما اخترت غيرك ولا رضيت سواك في الهوى بدلًا "

أطربنا بأهدافه واحتفاله أيضًا 🕺



⚽️ سجل هدفين في شباك تشيلسي وكاسياس✔️💣

🎯 تمريرة حاسمة أمام بورتو✔️#سوبر_جول لهذا الأسبوع هو الملك - الفرعون المصري @MoSalah نجم @LFC_Arabic👑 pic.twitter.com/h7Q79KSNFR — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 19, 2019

وأشار كارتيرون في تصريحات إعلامية سابقة أنه مهتم بتدريب منتخب الجابون، في ظل اقتراب نهاية عقده مع الفريق المغربي.

الجدير بالذكر أن الرجاء يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بعد لعب 23 مباراة، وبفارق تسع نقاط عن الوداد المتصدر الذي لعب 24 مباراة.